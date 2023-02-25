Pa Omar Jobe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pa Omar Jobe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pa Omar Jobe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pa Omar Jobe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pa Omar Jobe 26 Aralık 1998 tarihinde Yundum şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.Gerçek adı da Pa Omar Jobe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pa Omar Jobe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lynx Sports Consultancy yapmaktadır. Pa Omar Jobe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pa Omar Jobe'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pa Omar Jobe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pa_omar_jobe11/?fbclid=IwAR3TRQdnKFt0QN7nwhOege-k8d7vE2zs8BrbGBfrME1MbE5wXsNCv9q9TYU

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Pa Omar Jobe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pa Omar Jobe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Pa Omar Jobe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pa Omar Jobe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Real de Banjul

30 Kasım 2017 yılında ASAC Ndiambour

1 Kasım 2019 yılında Sheikh Jamal

20 Ocak 2022 yılında Shkendija

21 Ocak 2022 yılında Struga

30 Haziran 2022 yılında Shkendija

4 Ağustos 2022 yılında Neman Grodno

Pa Omar Jobe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pa Omar Jobe şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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