Paata Gudushauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paata Gudushauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paata Gudushauri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paata Gudushauri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paata Gudushauri 7 Haziran 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da პაატა ღუდუშაური şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paata Gudushauri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Paata Gudushauri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paata Gudushauri'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paata Gudushauri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paata Gudushauri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paata Gudushauri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paata Gudushauri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2019 yılında ara verdi

1 Temmuz 2020 yılında FC Dila

22 Temmuz 2022 yılında Dinamo Batumi

Paata Gudushauri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paata Gudushauri şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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