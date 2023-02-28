Pablo Adorno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Adorno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Adorno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Adorno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Adorno 6 Şubat 1996 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Javier Adorno Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Adorno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Pablo Adorno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Adorno'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Adorno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Adorno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Adorno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Adorno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Boston River

31 Aralık 2018 yılında Cerro Porteño

7 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2019 yılında Cerro Porteño

7 Ocak 2020 yılında Libertad

31 Aralık 2020 yılında Cerro Porteño

25 Ocak 2022 yılında Huracán

30 Haziran 2022 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Pablo Adorno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Adorno şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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