Pablo Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Aguilar 2 Nisan 1987 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Pablo César Aguilar Benítez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Aguilar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Pablo Aguilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Aguilar'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Aguilar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pablis23

http://www.instagram.com/paguilar87/

Haberin Devamı

Pablo Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CA Colón

1 Temmuz 2009 yılında San Luis

1 Temmuz 2010 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2011 yılında San Luis

1 Temmuz 2011 yılında Defensa

31 Aralık 2011 yılında San Luis

1 Ocak 2012 yılında Luqueño

30 Haziran 2012 yılında San Luis

2 Temmuz 2012 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2013 yılında San Luis

1 Temmuz 2013 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2014 yılında América

1 Ocak 2018 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2022 yılında Libertad

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Pablo Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Aguilar şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Aguilar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 4 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.