Pablo Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Alvarado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Alvarado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Alvarado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Alvarado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Alvarado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Alvarado 27 Şubat 1986 tarihinde El Calafate şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Andrés Alvarado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Alvarado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Pablo Alvarado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Alvarado'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Alvaradoboyu ve yaşı kaç

Pablo Alvarado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Alvarado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Alvarado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Alvarado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2009 yılında Belgrano

30 Haziran 2010 yılında San Lorenzo

10 Mart 2014 yılında Racing Club

31 Aralık 2015 yılında San Lorenzo

11 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

3 Mart 2017 yılında Defensa

12 Ocak 2018 yılında La Calera

13 Ocak 2020 yılında Independiente

31 Aralık 2020 yılında La Calera

26 Şubat 2021 yılında Palestino

25 Şubat 2022 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2023 yılında Ferro

Pablo Alvarado kimdir

Pablo Alvarado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Alvarado şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Pablo Alvarado nereli

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