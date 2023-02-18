Pablo Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Alvarez 23 Nisan 1997 tarihinde Langreo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Álvarez García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Alvarez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Pablo Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Alvarez'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Alvarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/Pabloalvarez104

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http://www.instagram.com/pabloalvarezg10

Pablo Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Roda U19

1 Temmuz 2014 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında FC Villarreal C

29 Ocak 2018 yılında Depor. Alavés B

1 Ocak 2019 yılında San Ignacio

30 Haziran 2019 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2021 yılında Cherno More

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Pablo Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Alvarez şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Eulalia Álvarez (2001-2007)Isastur Alcázar (2007-2009)Real Sporting de Gijón (2009-2013)Villarreal CF (2013-2018)

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