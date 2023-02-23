Pablo Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Andrade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Andrade 15 Şubat 1994 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Andrade Plaza da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Andrade Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMFootball Sport Management yapmaktadır. Pablo Andrade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Andrade'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2014 yılında Botafogo

22 Şubat 2016 yılında Bangu-RJ

15 Mayıs 2016 yılında Botafogo

13 Temmuz 2016 yılında Silva SD

1 Temmuz 2017 yılında Ourense CF

17 Ocak 2018 yılında Bouzas

30 Haziran 2018 yılında Ourense CF

15 Temmuz 2018 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2019 yılında Ourense CF

25 Temmuz 2019 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2020 yılında Ourense CF

5 Ağustos 2020 yılında Racing

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Pablo Andrade kimdir

Pablo Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Andrade şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CFZ (RJ), Grêmio

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Andrade nereli

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