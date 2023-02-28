Pablo Aranguiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Aranguiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Aranguiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Aranguiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Aranguiz 17 Mart 1997 tarihinde Independencia şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Mauricio Aránguiz Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Aranguiz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Pablo Aranguiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Aranguiz'nin CD Ñublense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Aranguiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Aranguiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Aranguiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Aranguiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Unión Española

24 Temmuz 2018 yılında Dallas

28 Temmuz 2019 yılında Unión Española

31 Aralık 2019 yılında Dallas

1 Ocak 2020 yılında U. de Chile

31 Aralık 2020 yılında Dallas

1 Ocak 2021 yılında U. de Chile

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

31 Aralık 2023 yılında U. de Chile

Pablo Aranguiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Aranguiz şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Pablo Aranguiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 27 numaralı formasıyla 18 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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