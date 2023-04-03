Pablo Arriaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Arriaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Arriaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pablo Arriaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pablo Arriaza 20 Ağustos 2003 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Arriaza Jurado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pablo Arriaza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Arriaza, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Arriaza'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pablo Arriaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pablo Arriaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2021 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Pablo Arriaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pablo Arriaza şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.