Pablo Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Barrios 15 Haziran 2003 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Barrios Rivas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Barrios Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Pablo Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Barrios'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Pablo Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl.tabfutbolu

1 Temmuz 2020 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2022 yılında Atl. Madrid B

23 Ocak 2023 yılında Atlético Madrid

Pablo Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Barrios şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pablo Barrios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moratalaz

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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