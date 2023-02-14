Pablo Bobadilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Bobadilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Bobadilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Bobadilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Bobadilla 16 Kasım 1996 tarihinde Logroño şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Bobadilla Sáenz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Bobadilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Bobadilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Bobadilla'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Bobadilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Bobadilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Bobadilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Bobadilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UD Logroñés B

31 Ocak 2018 yılında CD Izarra

30 Haziran 2018 yılında Logroñés Prom.

1 Temmuz 2018 yılında UD Logroñés

1 Temmuz 2021 yılında Racing

Pablo Bobadilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Bobadilla şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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