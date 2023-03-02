Pablo Brea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Brea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Brea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Brea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Brea 28 Haziran 2001 tarihinde Santiago de Compostela şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Brea Fontans şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Brea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Brea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Brea'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Brea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Brea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Brea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Brea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Depor Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Depor Fabril

17 Temmuz 2019 yılında Coruxo FC

30 Haziran 2020 yılında Depor Fabril

1 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

Pablo Brea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Brea şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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