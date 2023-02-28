Pablo Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Cabrera 25 Ocak 2001 tarihinde Rengo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Alejandro Cabrera García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Cabrera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Cabrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Pablo Cabrera'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2022 yılında Ind. Cauquenes

31 Aralık 2022 yılında Curicó Unido

Pablo Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Cabrera şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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