Pablo Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Calderon 13 Mayıs 1998 tarihinde Hermoso Campo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Ezequiel Calderón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Calderon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Law Legal Services yapmaktadır. Pablo Calderon, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Calderon'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında ADR Jicaral

28 Ağu 2020 yılında CA Unión II

1 Ocak 2022 yılında CA Unión

3 Mart 2022 yılında Central Norte

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Pablo Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Calderon şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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