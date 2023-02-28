Pablo Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Cardenas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Cardenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Cardenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Cardenas 10 Şubat 2000 tarihinde Providencia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Ignacio Cárdenas Baeza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Cardenas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSM yapmaktadır. Pablo Cardenas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Pablo Cardenas'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Cardenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Cardenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Cardenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Cardenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cobresal

Pablo Cardenas kimdir

Pablo Cardenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Cardenas şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Cardenas nereli

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