Pablo Ceppelini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ceppelini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Ceppelini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Ceppelini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Ceppelini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ceppelini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Ceppelini

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Ceppelini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Ceppelini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Ceppelini 11 Eylül 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Daniel Ceppelini Gatto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Ceppelini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Villalba Perdomo yapmaktadır. Pablo Ceppelini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Ceppelini'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Ceppelini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablo_ceppelini/

Pablo Ceppeliniboyu ve yaşı kaç

Pablo Ceppelini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Ceppelini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Ceppelini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Ceppelini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2008 yılında Bella Vista

4 Ocak 2011 yılında Peñarol

31 Ocak 2011 yılında Cagliari

30 Ocak 2013 yılında Lumezzane

30 Haziran 2013 yılında Cagliari

2 Eylül 2013 yılında NK Maribor

27 Mart 2014 yılında Cagliari

8 Eylül 2014 yılında U Cluj

9 Ağu 2015 yılında Wanderers

9 Temmuz 2016 yılında Boston River

7 Ocak 2018 yılında Danubio FC

24 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2019 yılında Danubio FC

1 Ocak 2020 yılında Atl. Nacional

2 Ocak 2020 yılında CD Cruz Azul

26 Mart 2021 yılında Peñarol

31 Temmuz 2022 yılında CD Cruz Azul

8 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

Pablo Ceppelini kimdir

Pablo Ceppelini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Ceppelini şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bella Vista

Pablo Ceppelini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Ceppelini nereli

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