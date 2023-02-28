Pablo Chandia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Chandia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Chandia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Chandia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Chandia 12 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Ignacio Chandía Carrasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Chandia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Pablo Chandia'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Chandia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Chandia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Chandia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Chandia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Chandia şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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