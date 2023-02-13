Pablo Chavarria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Chavarria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Chavarria kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Chavarria ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Chavarria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Chavarria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Chavarria

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Chavarria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Chavarria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Chavarria 2 Ocak 1988 tarihinde Las Perdices şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Chavarria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLK FOOT yapmaktadır. Pablo Chavarria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Pablo Chavarria'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Chavarria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PabloAChavarria

http://www.instagram.com/pabloachavarria/

Pablo Chavarriaboyu ve yaşı kaç

Pablo Chavarria Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Chavarria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Chavarria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Chavarria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Belgrano

1 Temmuz 2010 yılında RSC Anderlecht

28 Ocak 2011 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2011 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2011 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2012 yılında RSC Anderlecht

31 Ağu 2012 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2013 yılında RSC Anderlecht

17 Temmuz 2013 yılında Lens

9 Temmuz 2016 yılında Stade Reims

5 Temmuz 2019 yılında Mallorca

28 Eylül 2020 yılında Málaga CF

Pablo Chavarria kimdir

Pablo Chavarria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Chavarria şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Pablo Chavarria nereli

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