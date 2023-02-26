Pablo Cifuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cifuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Cifuente kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Cifuente ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Cifuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cifuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Cifuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cifuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Cifuente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Cifuente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Cifuente 17 Nisan 1988 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Pablo César Cifuente Cortez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Cifuente Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CUATROLINEAS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 17 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Cifuente'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Cifuente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Cifuente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Cifuente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Cifuente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2006 yılında CS Emelec U20

5 Haziran 2007 yılında Alianza Pailon

25 Şubat 2008 yılında CSCD Grecia

21 Ocak 2011 yılında LDU de Loja

14 Şubat 2012 yılında Rocafuerte FC

13 Şubat 2013 yılında CD River Plate

18 Şubat 2014 yılında Delfín SC

30 Ocak 2016 yılında Fuerza Amarilla

5 Şubat 2019 yılında CD El Nacional

17 Mart 2021 yılında Cumbayá FC

Pablo Cifuente kimdir

Pablo Cifuente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Cifuente şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Pablo Cifuente nereli

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