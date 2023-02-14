Pablo Claveria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Claveria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Claveria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Claveria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Claveria 1 Nisan 1996 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Clavería Herráiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Claveria Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Pablo Claveria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Claveria'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Claveria Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Claveria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Claveria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Claveria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rayo B

14 Ağu 2017 yılında A. Malagueño

14 Ağu 2018 yılında CF Fuenlabrada

26 Ağu 2020 yılında FC Cartagena

31 Ocak 2022 yılında CD Lugo

Pablo Claveria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Claveria şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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