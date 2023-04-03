Pablo Cortes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cortes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Cortes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Cortes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Cortes 28 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Cortés García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Cortes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Cortes'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Cortes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Cortes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Cortes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Cortes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Aragón

Pablo Cortes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Cortes şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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