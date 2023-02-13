Pablo De Blasis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo De Blasis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo De Blasis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo De Blasis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo De Blasis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo De Blasis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo De Blasis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo De Blasis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo De Blasis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo De Blasis 4 Şubat 1988 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Ezequiel de Blasis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo De Blasis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Pablo De Blasis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo De Blasis'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo De Blasis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablodeblasis32/

Pablo De Blasisboyu ve yaşı kaç

Pablo De Blasis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo De Blasis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo De Blasis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo De Blasis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Gimnasia

1 Ocak 2010 yılında Ferro

1 Haziran 2011 yılında Gimnasia

23 Ağu 2012 yılında Asteras Tripoli

31 Ağu 2014 yılında Mainz

30 Ağu 2018 yılında Eibar

31 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2021 yılında FC Cartagena

Pablo De Blasis kimdir

Pablo De Blasis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo De Blasis şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Pablo De Blasis nereli

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