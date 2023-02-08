Pablo Dyego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Dyego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Dyego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Dyego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Dyego 8 Mart 1994 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Dyego da Silva Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Dyego Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM Sports Management yapmaktadır. Pablo Dyego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Dyego'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Dyego Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Dyego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Dyego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Dyego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2013 yılında Djurgården

21 Aralık 2013 yılında Fluminense U20

1 Temmuz 2015 yılında Legia Varşova

5 Ocak 2016 yılında Fluminense

2 Mart 2016 yılında Ottawa Fury

31 Aralık 2016 yılında Fluminense

6 Şubat 2017 yılında SF Deltas

30 Kasım 2017 yılında Fluminense

25 Eylül 2020 yılında CRB

31 Ocak 2021 yılında Fluminense

26 Şubat 2021 yılında Atlético-GO

5 Ağu 2021 yılında Fluminense

6 Ağu 2021 yılında CRB

30 Kasım 2021 yılında Fluminense

1 Ocak 2022 yılında Vila Nova FC

16 Ağu 2022 yılında Avaí FC

10 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

Pablo Dyego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Dyego şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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