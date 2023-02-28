Pablo Erustes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Erustes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Erustes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pablo Erustes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pablo Erustes 24 Mart 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Agustín Erustes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pablo Erustes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Erustes, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Erustes'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pablo Erustes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pablo Erustes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal
Pablo Erustes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pablo Erustes şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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