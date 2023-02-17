Pablo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Ferreira 23 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Ferreira Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Ferreira, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Ferreira'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pablo Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CD Morón II

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Pablo Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Ferreira şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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