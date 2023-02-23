Pablo Gaitan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gaitan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Gaitan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Gaitan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Gaitan 9 Mayıs 1992 tarihinde Capitán Bermúdez şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Leonel Gaitán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Gaitan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. Pablo Gaitan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Gaitan'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Gaitan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Gaitan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Gaitan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Gaitan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2016 yılında Union (S)

1 Temmuz 2018 yılında Rafaela

8 Ocak 2019 yılında General Diaz

31 Aralık 2019 yılında Rafaela

1 Ocak 2020 yılında General Diaz

12 Ocak 2021 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

Pablo Gaitan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Gaitan şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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