Pablo Gavilan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gavilan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Gavilan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Gavilan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Gavilan 18 Haziran 1989 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Martín Gavilán Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Gavilan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Gavilan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Gavilan'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Gavilan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Gavilan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Gavilan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Gavilan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2015 yılında CD Santaní

31 Aralık 2015 yılında Cerro Porteño

2 Ocak 2017 yılında Independiente

1 Temmuz 2018 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2019 yılında River Plate

1 Şubat 2021 yılında Sol de América

1 Temmuz 2021 yılında Luqueño

1 Ocak 2022 yılında Atyrá FC

1 Temmuz 2022 yılında Trinidense

Pablo Gavilan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Gavilan şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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