Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Gonzalez 12 Mayıs 1993 tarihinde Almuñécar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo González Juárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Gonzalez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bicycle Kick yapmaktadır. Pablo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Gonzalez'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal CF B

28 Ağustos 2015 yılında SD Huesca

29 Ağustos 2015 yılında CD Toledo

30 Haziran 2016 yılında SD Huesca

2 Ağustos 2016 yılında CD Toledo

20 Ağustos 2017 yılında Recre Granada

27 Temmuz 2018 yılında Salamanca CF

16 Ocak 2019 yılında Dukla Prag

8 Eylül 2019 yılında Sigma Olomouc

5 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Pablo Gonzalez kimdir

Pablo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Gonzalez şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Almuñécar 77 (2000-2006), Granada Atlético (2006-2007)

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Pablo Gonzalez nereli

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