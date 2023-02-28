Pablo Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Hernandez 24 Ekim 1986 tarihinde Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Pablo Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Hernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Pablo Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Hernandez'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tucu8/

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Pablo Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2008 yılında Racing Club

1 Temmuz 2009 yılında Defensor

1 Temmuz 2010 yılında D.C. United

31 Aralık 2010 yılında Defensor

1 Şubat 2011 yılında Argentinos Jrs.

21 Temmuz 2013 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2014 yılında Celta Vigo

4 Temmuz 2018 yılında Independiente

2 Temmuz 2021 yılında O'Higgins

Pablo Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Hernandez şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 16 numaralı formasıyla 22 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 3 gol atmıştır.

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