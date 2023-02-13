Pablo İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo İbanez 20 Eylül 1998 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Ibáñez Lumbreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo İbanez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 7DS yapmaktadır. Pablo İbanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo İbanez'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında San Juan U19

1 Temmuz 2017 yılında AD San Juan

1 Temmuz 2019 yılında UD Mutilvera

1 Şubat 2021 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2022 yılında Osasuna

Pablo İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo İbanez şuan Osasuna takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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