Pablo İnsua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo İnsua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo İnsua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo İnsua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo İnsua 9 Eylül 1993 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Insua Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo İnsua Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miguel Pedrajo yapmaktadır. Pablo İnsua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo İnsua'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo İnsua Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/insua93

http://www.instagram.com/insua93/

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http://www.facebook.com/insua93

Pablo İnsua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo İnsua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo İnsua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo İnsua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2012 yılında Dep. La Coruña

15 Ağu 2015 yılında CD Leganés

30 Haziran 2017 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2017 yılında Schalke

20 Temmuz 2018 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Schalke

21 Ağu 2019 yılında SD Huesca

21 Temmuz 2020 yılında Schalke

1 Ağu 2020 yılında SD Huesca

4 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

Pablo İnsua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo İnsua şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Pablo İnsua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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