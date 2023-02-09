Pablo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo 3 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Henrique Alves de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova FC (GO) U20 futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova FC (GO) U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Pablo'nin Vila Nova FC (GO) U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pablo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo şuan Vila Nova FC (GO) U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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