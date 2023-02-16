Pablo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo 7 Mart 1991 tarihinde São Gonçalo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Ricardo de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2012 yılında CA Joseense

1 Eylül 2012 yılında Jataiense-GO

1 Ocak 2013 yılında CA Joseense

1 Temmuz 2013 yılında Duque de Caxias

1 Ocak 2014 yılında São José-SP

1 Ocak 2015 yılında São Gabriel

1 Mayıs 2015 yılında Mogi Mirim

4 Ocak 2016 yılında São Carlos

1 Ocak 2017 yılında Luverdense

1 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2019 yılında São Luiz-RS

6 Ağu 2019 yılında Aimoré-RS

27 Ocak 2021 yılında EC São José

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Pablo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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