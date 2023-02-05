Pablo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo 23 Haziran 1992 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Felipe Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Pablo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PabloFelipe92

http://www.instagram.com/pablofelipe92/

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Pablo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mayıs 2013 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2013 yılında Atlético-PR B

8 Ocak 2014 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2014 yılında Atlético-PR B

7 Ocak 2015 yılında Cerezo Osaka

31 Aralık 2015 yılında Atlético-PR B

1 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2019 yılında São Paulo

9 Şubat 2022 yılında Athletico-PR

Pablo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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