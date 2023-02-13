Pablo Larrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Larrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Larrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Larrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Larrea 4 Şubat 1994 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Guido Larrea Gambara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Larrea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Pablo Larrea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Larrea'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Larrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Larrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Larrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Larrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal CF B

5 Temmuz 2017 yılında CD Numancia

25 Ocak 2019 yılında Ponferradina

30 Haziran 2019 yılında CD Numancia

15 Temmuz 2019 yılında Ponferradina

25 Ağu 2021 yılında CD Tenerife

Pablo Larrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Larrea şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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