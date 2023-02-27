Pablo Lavandeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Lavandeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Lavandeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Lavandeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Lavandeira 11 Mayıs 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Damián Lavandeira Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Lavandeira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Pablo Lavandeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Lavandeira'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Lavandeira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pablolavandeira

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http://www.instagram.com/pablolavandeira/

Pablo Lavandeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Lavandeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Lavandeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Lavandeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Tacuarembó

31 Aralık 2008 yılında Peñarol B

1 Ağustos 2010 yılında Huracán

6 Temmuz 2011 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2011 yılında Huracán

16 Ocak 2012 yılında Antofagasta

31 Aralık 2012 yılında Huracán

10 Ocak 2013 yılında Progreso

17 Temmuz 2013 yılında Wanderers

1 Ocak 2014 yılında San Luis

24 Ağustos 2014 yılında Villa Teresa

1 Ocak 2015 yılında UTC

1 Ocak 2016 yılında Dep. Municipal

14 Ocak 2017 yılında Rosario FC

7 Ağustos 2017 yılında Dep. Municipal

28 Ağustos 2018 yılında Universitario

7 Ocak 2020 yılında Audax Italiano

31 Aralık 2020 yılında Universitario

1 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2022 yılında Alianza Lima

Pablo Lavandeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Lavandeira şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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