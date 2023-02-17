Pablo Lencina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Lencina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Lencina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Lencina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Lencina 9 Şubat 1990 tarihinde Aguilares şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Humberto Lencina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Lencina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Lencina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Lencina'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Lencina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Lencina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Lencina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Lencina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında San Martin II

1 Temmuz 2012 yılında CA Mitre

1 Ocak 2014 yılında CSD San Jorge

1 Ocak 2015 yılında S. Lorenzo Alem

1 Ocak 2016 yılında Juve. Antoniana

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Madry

23 Ocak 2022 yılında Sportivo Las Parejas

1 Kasım 2022 yılında S. Lorenzo Alem

31 Ocak 2023 yılında Ferro

Pablo Lencina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Lencina şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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