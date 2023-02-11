Pablo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Lopez 18 Ekim 1989 tarihinde La Matanza şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Ezequiel López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Lopez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Lopez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Lopez'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Racing (Cba)

1 Temmuz 2014 yılında Sarmiento de Leones

1 Haziran 2015 yılında Racing (Cba)

1 Temmuz 2019 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında Racing (Cba)

Pablo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Lopez şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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