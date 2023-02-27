Pablo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Magnin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Magnin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Magnin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Magnin 25 Nisan 1990 tarihinde San Jerónimo Norte şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Daniel Magnin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Magnin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Cracks yapmaktadır. Pablo Magnin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Magnin'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Magnin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Magnin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Magnin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Magnin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CA Unión

1 Ocak 2015 yılında Instituto AC

1 Ocak 2016 yılında San Luis

25 Temmuz 2016 yılında Instituto AC

23 Ağustos 2017 yılında San Martín (SJ)

17 Ocak 2019 yılında CA Temperley

12 Temmuz 2019 yılında Sarmiento Junin

26 Ağustos 2020 yılında Tigre

1 Ocak 2023 yılında FBC Melgar

Pablo Magnin kimdir

Pablo Magnin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Magnin şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Pablo Magnin nereli

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