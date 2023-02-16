Pablo Maia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Maia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Maia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Maia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Maia 10 Ocak 2002 tarihinde Brazópolis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Gonçalves Maia Fortunato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Maia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4ComM yapmaktadır. Pablo Maia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Maia'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Maia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Maia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Maia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Maia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında São Paulo

Pablo Maia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Maia şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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