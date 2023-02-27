Pablo Miguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Miguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Miguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Miguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Miguez 19 Haziran 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Nicolás Míguez Farré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Miguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PW SOCCER CONSULTANCY, S.L yapmaktadır. Pablo Miguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Miguez'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Miguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/miguezpablo6

http://www.instagram.com/pablocotorramiguez/

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http://www.facebook.com/PabloCotorraMiguez

Pablo Miguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Miguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Miguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Miguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Danubio FC

30 Temmuz 2011 yılında CA Unión

30 Haziran 2013 yılında Danubio FC

3 Ocak 2014 yılında Alianza Lima

9 Ocak 2016 yılında Olimpo

1 Temmuz 2016 yılında Puebla FC

15 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

7 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

6 Ocak 2020 yılında FBC Melgar

18 Şubat 2021 yılında Alianza Lima

Pablo Miguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Miguez şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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