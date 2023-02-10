Pablo Minissale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Minissale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Minissale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Minissale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Minissale 14 Ocak 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Minissale Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Players Agency SL yapmaktadır. Pablo Minissale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Minissale'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Minissale Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Minissale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Minissale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Minissale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2021 yılında Argentinos Jrs.

Pablo Minissale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Minissale şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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