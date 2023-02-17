Pablo Mouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Mouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Mouche kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Mouche ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pablo Mouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Mouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Mouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Mouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Mouche 11 Ekim 1987 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Nicolás Mouche şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Mouche Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Mouche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Mouche'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Mouche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mouche7/

Pablo Moucheboyu ve yaşı kaç

Pablo Mouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Mouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Mouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Mouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2005 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2006 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2007 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2007 yılında Boca Juniors

25 Temmuz 2012 yılında Kayserispor

1 Temmuz 2014 yılında Palmeiras

25 Ocak 2016 yılında Lanús

30 Haziran 2016 yılında Palmeiras

7 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız

23 Ocak 2017 yılında Palmeiras

24 Ocak 2017 yılında Olimpia

30 Haziran 2017 yılında Palmeiras

18 Temmuz 2017 yılında Banfield

30 Haziran 2018 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo

31 Ocak 2019 yılında Palmeiras

1 Şubat 2019 yılında Colo Colo

15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2021 yılında Sud America

10 Ocak 2022 yılında Barracas C.

8 Şubat 2023 yılında Atlanta

Pablo Mouche kimdir

Pablo Mouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Mouche şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Pablo Mouche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Mouche nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Martin Spelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Spelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Spelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Spelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Aguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Aguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Aguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Aguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matti Lund Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matti Lund Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matti Lund Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matti Lund Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları