Pablo Mouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Mouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Mouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pablo Mouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pablo Mouche 11 Ekim 1987 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Nicolás Mouche şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pablo Mouche Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Mouche, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Mouche'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Pablo Mouche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/mouche7/
Pablo Mouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pablo Mouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Pablo Mouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Pablo Mouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2003 yılında Estudiantes BA
1 Temmuz 2005 yılında Boca Juniors II
1 Temmuz 2006 yılında Boca Juniors
1 Ocak 2007 yılında Arsenal Sarandí
30 Haziran 2007 yılında Boca Juniors
25 Temmuz 2012 yılında Kayserispor
1 Temmuz 2014 yılında Palmeiras
25 Ocak 2016 yılında Lanús
30 Haziran 2016 yılında Palmeiras
7 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız
23 Ocak 2017 yılında Palmeiras
24 Ocak 2017 yılında Olimpia
30 Haziran 2017 yılında Palmeiras
18 Temmuz 2017 yılında Banfield
30 Haziran 2018 yılında Palmeiras
1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo
31 Ocak 2019 yılında Palmeiras
1 Şubat 2019 yılında Colo Colo
15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz
29 Mart 2021 yılında Sud America
10 Ocak 2022 yılında Barracas C.
8 Şubat 2023 yılında Atlanta
Pablo Mouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pablo Mouche şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Pablo Mouche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.
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