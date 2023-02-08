Pablo Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Oliveira 24 Mayıs 1995 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gildson Pablo de Oliveira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Oliveira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Oliveira'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mayıs 2017 yılında Guarani

1 Mayıs 2018 yılında Globo FC

30 Mayıs 2018 yılında São Caetano

24 Mayıs 2019 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2019 yılında São Caetano

23 Ocak 2020 yılında Ferroviária

8 Ekim 2020 yılında Brasil-RS

18 Mart 2021 yılında Tombense

14 Ocak 2022 yılında Primavera

6 Nisan 2022 yılında Tombense

14 Nisan 2022 yılında Chapecoense

Pablo Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Oliveira şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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