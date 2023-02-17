Pablo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Ortiz 8 Haziran 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Antonio Ortiz Cabezas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Ortiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Ortiz'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CD América

31 Ocak 2022 yılında Midtjylland

12 Temmuz 2022 yılında CD América

13 Temmuz 2022 yılında Midtjylland

31 Ocak 2023 yılında Mafra

30 Haziran 2023 yılında Midtjylland

Pablo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Ortiz şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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