Pablo Pagis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Pagis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Pagis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Pagis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Pagis 29 Aralık 2002 tarihinde Montbéliard şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Pagis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASI MANAGEMENT yapmaktadır. Pablo Pagis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Pagis'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Pagis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Pagis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Pagis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Pagis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lorient B

1 Temmuz 2022 yılında FC Lorient

31 Ağu 2022 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2023 yılında FC Lorient

Pablo Pagis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Pagis şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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