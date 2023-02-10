Pablo Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Palacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Palacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Palacio 18 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Agustín Palacio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Palacio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Pablo Palacio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Palacio'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Palacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Palacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Palacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Palacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ind. Rivadavia

21 Ağu 2020 yılında CA Unión

31 Ocak 2021 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2023 yılında Ferro

31 Aralık 2023 yılında Ind. Rivadavia

Pablo Palacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Palacio şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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