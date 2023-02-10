Pablo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Perez 10 Ağu 1985 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Javier Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Bilicich yapmaktadır. Pablo Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Pablo Perez'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pabloperez_08

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http://www.instagram.com/pp8oficial/

Pablo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Newell's

1 Temmuz 2009 yılında CS Emelec

30 Haziran 2010 yılında Newell's

1 Temmuz 2010 yılında CA Unión

30 Haziran 2011 yılında Newell's

8 Ocak 2014 yılında Málaga CF

2 Ocak 2015 yılında Boca Juniors

31 Ağu 2015 yılında Málaga CF

1 Eylül 2015 yılında Boca Juniors

21 Ocak 2019 yılında Independiente

6 Şubat 2020 yılında Newell's

Pablo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Perez şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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