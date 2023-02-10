Pablo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pablo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Perez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Perez 10 Ağu 1985 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Javier Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Bilicich yapmaktadır. Pablo Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Pablo Perez'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pabloperez_08

http://www.instagram.com/pp8oficial/

Pablo Perezboyu ve yaşı kaç

Pablo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Newell's

1 Temmuz 2009 yılında CS Emelec

30 Haziran 2010 yılında Newell's

1 Temmuz 2010 yılında CA Unión

30 Haziran 2011 yılında Newell's

8 Ocak 2014 yılında Málaga CF

2 Ocak 2015 yılında Boca Juniors

31 Ağu 2015 yılında Málaga CF

1 Eylül 2015 yılında Boca Juniors

21 Ocak 2019 yılında Independiente

6 Şubat 2020 yılında Newell's

Pablo Perez kimdir

Pablo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Perez şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Perez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Bruno Bianchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Bianchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Bianchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Bianchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yonathan Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yonathan Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Capasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Capasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel Capasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Capasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Marchiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Marchiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?