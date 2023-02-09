Pablo Piatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Piatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Piatti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Piatti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pablo Piatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Piatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Piatti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Piatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Piatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Piatti 31 Mart 1989 tarihinde La Carlota şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Daniel Piatti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Piatti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Pablo Piatti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Piatti'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Piatti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/p_piatti

http://www.instagram.com/pablopiatti89/

Pablo Piattiboyu ve yaşı kaç

Pablo Piatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Piatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Piatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Piatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2006 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2008 yılında UD Almería

6 Temmuz 2011 yılında Valencia

16 Temmuz 2016 yılında Espanyol

30 Haziran 2017 yılında Valencia

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol

7 Şubat 2020 yılında Toronto

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2021 yılında Elche CF

1 Temmuz 2022 yılında Estudiantes

Pablo Piatti kimdir

Pablo Piatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Piatti şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Piatti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Piatti nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Aldo Maiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Maiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldo Maiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Maiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?