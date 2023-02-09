Pablo Piatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Piatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Piatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Piatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Piatti 31 Mart 1989 tarihinde La Carlota şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Daniel Piatti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Piatti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Pablo Piatti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Piatti'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Piatti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/p_piatti

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http://www.instagram.com/pablopiatti89/

Pablo Piatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Piatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Piatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Piatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2006 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2008 yılında UD Almería

6 Temmuz 2011 yılında Valencia

16 Temmuz 2016 yılında Espanyol

30 Haziran 2017 yılında Valencia

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol

7 Şubat 2020 yılında Toronto

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2021 yılında Elche CF

1 Temmuz 2022 yılında Estudiantes

Pablo Piatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Piatti şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Piatti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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