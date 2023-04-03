Pablo Punyed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Punyed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Punyed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Punyed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Punyed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Punyed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Punyed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Punyed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Punyed 18 Nisan 1990 tarihinde Miami, Florida şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. El Salvador,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Oshan Battuto Punyed Dubon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Punyed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Escola PRO yapmaktadır. Pablo Punyed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Punyed'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pablo Punyedboyu ve yaşı kaç

Pablo Punyed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Punyed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Punyed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Punyed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2012 yılında Fjölnir

24 Şubat 2013 yılında Fylkir

21 Mart 2014 yılında Stjarnan

22 Şubat 2016 yılında ÍBV

21 Şubat 2018 yılında KR Reykjavík

18 Şubat 2021 yılında Víkingur

Pablo Punyed kimdir

Pablo Punyed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Punyed şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Punyed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

El Salvador takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo Punyed nereli

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